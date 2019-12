Päpstliches Geheimnis bei Kindesmissbrauch wird abgeschafft

Papst Franziskus lockert das Geheimhaltungsgebot bei sexueller Gewalt gegen Kinder in der katholischen Kirche. Nach Angaben des Vatikan schaffte er für solche Fälle das sogenannte päpstliche Geheimnis ab. Das führt nach Angaben der Internetseite des Vatikan dazu, dass Aussagen in Kirchenprozessen automatisch auch an zivile Behörden gehen. Opferverbände hatten das päpstliche Geheimnis bei Missbrauchsfällen schon länger kritisiert. Sie sahen darin eine Methode, um Pädophile zu schützen, Opfer zum Schweigen zu bringen und die Strafverfolger von Ermittlungen abzuhalten. Die katholische Kirche hatte dagegen argumentiert, es diene auch dem Schutz der Opfer. Der massenhafte Missbrauch von Kindern hatte die katholische Kirche in eine ihrer schwersten Krisen gestürzt.