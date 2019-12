Die Opel-Mutter PSA und Fiat Chrysler haben ihre Fusion nun offiziell beschlossen und verkündet. Doch welche Auswirkungen wird dies auf Opel haben?

Die Opel-Mutter PSA und der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler haben ihre Fusion beschlossen. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, beide hätten eine "bindende Vereinbarung getroffen", um den nach Verkaufszahlen viertgrößten Autokonzern der Welt zu schaffen. Der seit Wochen geplante Zusammenschluss muss nun allerdings noch von den Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Zu Standortschließungen werde die Fusion nicht führen, versicherten die Unternehmen.

Opel-Chef Lohscheller gibt sich optimistisch

Was die Auswirkungen dieser Fusion nun für den deutschen Autobauer Opel angeht, der unter anderem ein Werk in Kaiserslautern hat, gehen die Meinungen dennoch durchaus auseinander: Die einen fürchten, dass Opel am Ende ein Verlierer dieses Zusammenschlusses sein könnte. Andere sind eher optimistisch und glauben, es sei gut für die Marke Opel demnächst in so einem riesigen Konzern untergebracht zu sein. So auch der Chef von Opel, Michael Lohscheller, der sagt, "die Fusion bietet Opel viele Chancen". Weil Opel bereits viel gespart habe, kostengünstig arbeite - und dieses Jahr sogar wieder einen Gewinn erzielt habe.

Autoexperte Dudenhöfer sieht Zukunft eher düster

Dagegen wendet der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer ein, dass PSA und FCA Stellen abbauen müssen. Weil es in dem neuen Autokonzern Überkapazitäten gebe. Italiener und Franzosen würden um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Die Deutschen - mit Opel - haben da eher schlechte Karten im Kampf gegen Stellenabbau, schätzt Dudenhöfer, da sie keinerlei wirtschaftpolitische Macht in dem neuen Autogiganten haben. Daher sieht Dudenhöfer die Perspektive für Opel eher düster.

Fusion soll bereits in 12 bis 15 Monaten stehen

PSA und Fiat Chrysler hatten sich erst Ende Oktober auf die Fusion geeinigt. Die Unternehmen streben den Abschluss nun binnen der kommenden zwölf bis 15 Monaten an, hieß es in der gemeinsamen Erklärung. Zusammen haben beide Autokonzerne mehr als 400.000 Beschäftigte und erreichen einen Umsatz von fast 170 Mililarden Euro.