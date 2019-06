PKW-Maut hat bisher mehr als 50 Millionen Euro gekostet

Die gescheiterte PKW-Maut hat nach Angaben des Verkehrsministeriums den Bund bisher mehr als 50 Millionen Euro gekostet. Diese Vorbereitungskosten seien zwischen 2014 und dem Maut-Stopp durch den Europäischen Gerichtshof angefallen. Das steht in einem Bericht des Ministeriums, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt. Außerdem habe man mit Einnahmen von einer Milliarde Euro in den nächsten Jahren gerechnet, mit denen Verkehrswege finanziert werden sollten. Wie sich der Wegfall der Einnahmen auf den Bundesetat auswirke, werde noch geprüft, heißt es. Der EuGH hatte in der vergangenen Woche die PKW-Maut in der geplanten Form für rechtswidrig erklärt, da sie Fahrer aus dem Ausland benachteilige.