per Mail teilen

Von April 2020 an gibt es in Ostfildern ein vergünstigtes Stadtticket für Bus und Bahn. Der Gemeinderat hat eine Test-Laufzeit für knapp zwei Jahre beschlossen. Das Stadtticket kostet drei Euro, für Gruppen sechs Euro. Den dafür nötigen Zuschuss von 164.000 Euro wird aus der Stadtkasse bezahlt. Stadttickets gibt es bereits schon zum Beispiel in Esslingen und Ludwigsburg. Weitere Kommunen sollen folgen.