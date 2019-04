per Mail teilen

Papst Franziskus hat mit Zehntausenden Gläubigen die Ostermesse auf dem Petersplatz gefeiert. Im Anschluss an die Messe erteilte er den apostolischen Segen "Urbi et orbi".

Papst Franziskus hat zu Ostern Gleichgültigkeit angesichts des vielfältigen Leids auf der Welt verurteilt. Die Verantwortlichen der Nationen forderte er in seiner Osterbotschaft auf, "sich für die Beendigung des Rüstungswettlaufs und der besorgniserregenden Verbreitung der Waffen einzusetzen".

Dauer 00:58 min Papst mahnt vor Konflikten Beitrag von Jörg Seisselberg

Papst verurteilt Angriffe in Sri Lanka

Franziskus zeigte sich bestürzt über die Anschlagsserie in katholischen Kirchen und Hotels auf Sri Lanka. Er habe "mit Trauer auf die Nachricht der schweren Attentate, die ausgerechnet heute, zu Ostern, Todesfälle und Schmerzen in einige Kirchen und andere Versammlungsorte in Sri La gebracht haben", reagiert, sagte das Kirchenoberhaupt.

Er sei der dortigen christlichen Gemeinde nahe und "allen Opfern solch grausamer Gewalt". Franziskus sagte, er vertraue die Toten und Verletzten "dieses dramatischen Ereignisses" Gott im Gebet an.

Ostersegen "Urbi et orbi"

Im Anschluss an die Osterbotschaft erteilte der Papst den traditionellen Segen "Urbi et orbi" - "Der Stadt und dem Erdkreis".