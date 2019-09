Ostbeauftragter: Situation im Osten viel besser als ihr Ruf

Nach Einschätzung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU), ist die Lage in den östlichen Bundesländern besser als ihr Ruf. Der CDU-Politiker sagte, vor 30 Jahren habe man sich nicht vorstellen können, dass der Osten sich ökonomisch, sozial und gesellschaftlich so gut entwickle. Es habe gerade in den vergangenen Jahren einen massiven Aufholprozess gegeben. Löhne und Renten seien überproportional gestiegen. Die Einkommen seien auf einem vergleichbaren Niveau mit dem Westen, weil die Lebenshaltungskosten niedriger seien. Gleichzeitig seien aber viele Menschen im Osten veränderungsmüde und fühlten sich nach wie vor als Bürger zweiter Klasse. Hirte stellt am Mittag seinen Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit vor.