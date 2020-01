Die Oscars gelten als die wichtigsten Filmpreise der Welt. Heute werden die Nominierungen bekanntgegeben. Ein deutscher Film ist nicht dabei. Es ist auch ein Wettstreit zwischen den klassischen Filmstudios und den Streamingdiensten.

Zum 92. Mal verleiht am 9. Februar die US-amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles ihre Filmepreise, die Academy Awards of Merit. Besser bekannt als die Oscars. In 24 Kategorien wird die Statue, die einen Ritter mit einem Schwert auf einer Filmrolle darstellt, vergeben. Heute Nachmittag werden die Nominierungen bekanntgeben.

Die wichtigste Kategorie ist der beste Film und da kommt es zu einem Duell zwischen dem Streamingriesen Netflix und den klassischen Hollywood-Studios. Netflix hat mit "Marriage Story" von Regisseur Noah Baumbach und "The Irishman" (Martin Scorsese) zwei Schwergewichte im Rennen.

Weltkriegsdrama favorisiert

Doch die Favoritenrolle haben die Golden Globe Gewinner "1917" und "Once Upon a Time in Hollywood". Letzteren hat Regisseur Quentin Tarantino ("Pulp Fiction") mit Hilfe von Sony produziert. Bei dem Weltkriegsdrama "1917" des britischen James Bond-Regisseurs Sam Mendes ("Skyfall" und "Spectre") ist Steven Spielberg mit seiner Firma Amblin Partners an Bord.

Kein deutscher Film dabei

Die Oscars werden seit 1929 vergeben, einen Preis für den besten internationalen Film gibt es seit 1948. Bis 2019 hieß diese Kategorie noch "Bester fremdsprachiger Film". 1980 wurde erstmals ein deutscher Film ausgezeichnet, die "Blechtrommel" von Völker Schlöndorff nach dem gleichnamigen Roman von Günter Grass.

In diesem Jahr hat es kein deutscher Film auf die Vorauswahlliste der besten Zehn geschafft. Ursprünglich waren Filme aus 93 Ländern eingereicht worden, aus Deutschland der Gewinner des Silbernen Bären in Berlin, "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt.

Auch bei den Dokumentarfilmen blieb der deutsche Beitrag "Heimat ist ein Raum aus Zeit" des Berliners Thomas Heise frühzeitig auf der Strecke. Im Vorjahr war die SWR-Koproduktion "Of Fathers and Sons - Die Kinder des Kalifats" von Talal Derki nominiert worden, erhielt aber keinen Oscar.