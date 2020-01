per Mail teilen

Die Organspende-Abstimmung am Donnerstag gilt als völlig offen. Besonderes umstritten ist die sogenannte Widerspruchslösung. Dabei würde jeder zum Organspender, der dem zu Lebzeiten nicht widersprochen hat.

Der Offenbacher Medizinethiker Stephan Sahm gehört zu den Gegnern einer Widerspruchslösung. Diese sei aus ethischen Gründen nicht zu vertreten. Als Argument führt Sahm im SWR die Sorge an, dass sich die medizinische Behandlung Schwerkranker künftig - zumindest teilweise - an den Interessen potentieller Spender ausrichten könnte.

Dauer 5:50 min Stephan Sahm: "Widerspruchslösung führt zur Deformation des ärztlichen Gewissens" Der Medizinethiker Stephan Sahm im Gespräch mit SWR-Moderator Max Waibel.

Konsequenz wäre eine Spender-zentrierte medizinische Behandlung

Dies werde schon jetzt durch eine bislang wenig beachtete Vorschrift gefördert. Demnach müssten Ärzte ihre Patienten bereits vor Feststellung des Hirntodes als potentielle Spender in den Blick nehmen. Menschen mit noch funktionierendem Atemzentrum aber schwerer Hirnschädigung könnten durch intensive Behandlungsmethoden so lange am Leben gehalten werden bis der Hirntod eintrete. Dies sei aber eine Therapie, die nicht den Betroffenen diene, sondern nur denjenigen, die auf ein Spenderorgan warteten.

"Das heißt, Ärzte behandeln nur im Blick auf den Nutzen Dritter und nicht auf den Menschen, der uns eigentlich anvertraut ist, den wir im Sterben begleiten sollen und wollen. Und dies gibt der Diskussion um die Widerspruchslösung einen völlig neuen Spin."

"Es handelt sich um Menschen, die lebendig sind"

Denn immerhin rede man hier über eine Behandlung vor dem Hirntod, was bedeute, dass man es mit einem lebendigen Menschen zu tun habe, dessen Rechte dann geringer wiegen würden als die Anspruchsrechte derer, die auf ein Organ warteten. Deshalb ist Sahm auch der Ansicht: