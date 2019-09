Die Opernsängerin Joyce DiDonato, der Pianist Igor Levit und die Cellistin Sol Gabbetta bekommen in diesem Jahr "Opus-Klassik"-Preise. Insgesamt werden 45 Preisträger in 24 Kategorien ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 13. Oktober statt. Der Opus Klassik wird in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen. Der Preis ist nach der Absage des Echo ins Leben gerufen worden.