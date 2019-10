Opioid-Prozess in den USA beginnt

In den USA beginnt heute der bisher größte Prozess wegen opioidhaltiger Schmerzmittel. Mehrere Tausend US-Gemeinden und Einzelpersonen fordern Schadenersatz in Höhe von mehreren zig Milliarden Dollar. Sie wollen, dass die Hersteller und Vermarkter der süchtigmachenden Schmerzmittel für die Behandlung und Unterstützung der Betroffenen zahlen. In den vergangenen 20 Jahren sind in den USA schätzungweise 400.000 Menschen an Opioid-Sucht gestorben - ausgelöst durch von Ärzten verschriebene Schmerzmittel, die Opioid enthalten.