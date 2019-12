Opernsänger und Dirigent Peter Schreier gestorben

Der Opernsänger und Dirigent Peter Schreier ist tot. Der 84-Jährige starb gestern nach langer Krankheit in Dresden, teilte das Sekretariat des Künstlers mit und bestätigte entsprechende Medienberichte. Der Sachse galt als einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts. Bereits zu DDR-Zeiten hatte er Auftritte im Ausland. Er gastierte von New York bis Mailand auf den wichtigsten Opernbühnen der Welt und wurde international ausgezeichnet. Als Dirigent stand er unter anderem bei den Wiener Philharmonikern und beim New York Philharmonic Orchestra am Pult.