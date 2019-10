Offenbar wieder Atomgespräche zwischen USA und Nordkorea

Die USA und Nordkorea nehmen an diesem Wochenende offenbar ihre Atomgespräche wieder auf. In Stockholm seien in den vergangenen Tagen Unterhändler beider Staaten angekommen, berichten schwedische Medien. Der schwedische Diplomat Kent Härstedt soll demnach vermitteln. Offiziell bestätigt wurde das Treffen nicht. Im Februar war ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam gescheitert. Sie konnten sich in der zentralen Frage der atomaren Abrüstung nicht einigen.