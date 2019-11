Offenbar weiter Probleme bei mehreren Online-Diensten

Die massiven Probleme bei diversen Online-Diensten in Deutschland dauern offenbar weiter an. Betroffen seien Twitter, Yahoo Mail, Amazon,

Netflix, Google, Youtube, World of Warcraft und Snapchat. Das melden Kunden auf dem Online-Portal "allestörungen.de". Am Mittwochnachmittag gab es einen massiven Anstieg solcher Meldungen. Der Grund für die Störungen ist bislang unklar. Möglicherweise gibt es Probleme bei der gemeinsam genutzten Netz-Infrastruktur.