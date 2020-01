per Mail teilen

Nach einem Vorfall am Düsseldorfer Flughafen ermittelt die Polizei: Rund 40 Mitarbeiter des Flughafens klagten am Nachmittag über Augen- und Atemwegsreizungen. Sie wurden von Einsatzkräften behandelt. Der Bereich, in dem sie sich aufgehalten hatten, wurde geräumt. Luftmessungen haben laut Polizei nichts Auffälliges ergeben; es werde aber weiter nach der Ursache gesucht.