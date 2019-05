Offenbar Übergangskanzler in Österreich gefunden

per Mail teilen

Nach der Absetzung der österreichischen Regierung haben sich die Parteien offenbar auf einen neuen Übergangskanzler geeinigt. Bundespräsident Alexander van der Bellen will sich noch heute zu der Personalie äußern. Anfang der Woche war in Österreich die gesamte Regierung des bisherigen Kanzlers Sebastian Kurz per Misstrauensvotum des Parlaments gestürzt worden. Van der Bellen muss deshalb eine Übergangsregierung bilden, die bis zur Neuwahl im September im Amt bleiben soll. Hintergrund der Regierungskrise ist die Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Darin zeigt sich der mittlerweile zurückgetretene FPÖ-Chef Hein-Christian Strache offen für Korruption und Machtmissbrauch.