Die Tafeln im Norden von Rheinland-Pfalz bekommen noch mehr Zulauf von Bedürftigen. Damit bestätigt sich auch in der Region ein bundesweiter Trend, den der Dachverband der Deutschen Tafeln nun vorgestellt hat.



Im Vergleich zum Vorjahr nutzten rund zehn Prozent mehr Menschen das Hilfsangebot der Tafeln. Besonders Senioren und Kinder seien von steigender Armut betroffen. Das sei auch in Koblenz der Fall, sagte der Vorsitzende der Koblenzer Tafeln, Bernd Neitzert. Die Koblenzer Tafel könne die zusätzlichen Menschen gut versorgen. Vielen kleineren Tafeln falle das aber schwerer, auch weil nicht genug Spenden und Ehrenamtliche da seien. Auch die Tafel Neuwied erhält verstärkten Zulauf besonders von älteren Menschen. Von den 1200 Kunden der Tafel in Neuwied seien weit über die Hälfte Senioren. Wegen der wachsenden Nachfrage habe man in den vergangenen Jahren das Angebot ausgeweitet. Nun gebe es zum Beispiel fast täglich eine Lebensmittelausgabe. mehr...