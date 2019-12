per Mail teilen

Erst traten die Länder auf die Bremse, jetzt geht alles ganz schnell. Bund und Länder haben sich bei den Verhandlungen zum Klimapaket geeinigt. Der CO2-Preis soll steigen - die Pendlerpauschale auch.

Vertreter von Bund und Ländern haben einen Durchbruch bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen über das Klimapaket der Bundesregierung erreicht. Demnach soll der CO2-Preis zum 1. Januar 2021 von derzeit 10 auf 25 Euro steigen. Damit sei auch der Weg für die Senkung der Fahrkartenpreise bei der Bahn zum 1. Januar 2020 frei, hieß es.

Das gesamte Klimapaket kann nun an diesem Freitag wie geplant vom Bundesrat verabschiedet werden. Der Kompromiss wurde nach sechsstündigen Beratungen in einer Bund-Länder-Runde erzielt, die bis zum frühen Montagmorgen gegen 1.30 Uhr getagt habe. Der "Knoten" sei durchschlagen, hieß es.

Dauer 0:40 min Durchbruch beim Klimapaket Durchbruch beim Klimapaket- der CO2-Preis soll auf 25 Euro steigen

Pendlerpauschale wird erhöht

Die am Morgen erreichte Einigung sieht demnach zudem vor, dass die ab dem 21. Kilometer geltende Pauschale für Fernpendler ab 2024 von 5 auf 8 Cent pro Kilometer erhöht wird. An der Bund-Länder-Runde nahmen unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sowie die Regierungschefs von Bayern, Hessen, Niedersachsen und Mecklenberg-Vorpommern teil. Für die Bundesregierung saß Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Tisch.

Die Grünen wollten eine Anhebung der Pendlerpauschale nicht mitmachen, falls der CO2-Preis nicht angehoben werde. Für die Union und die SPD sei der Punkt Pendlerpauschale jedoch extrem wichtig gewesen.

CO2-Preis soll bis 2025 auf 55 Euro steigen

Der geplante CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden soll nach einem Bund-Länder-Papier bis 2025 deutlich stärker steigen als bisher geplant. Bis zum Jahr 2025 soll er auf 55 Euro steigen. Bisher war für 2025 ein Preis von 35 Euro vorgesehen. 2026 soll ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und einem Höchstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt werden.

Dauer 0:57 min Tanken und Heizen werden teurer - Strom wird billiger Kompromiss zum Klimapaket: Bei den Verhandlungen zum CO2-Preis konnten sich Bund und Länder einig werden.

Einnahmen aus CO2-Preis soll an Bürger zurückgegeben werden

Die gesamten Einnahmen aus dem höheren CO2-Preis sollen zur Senkung der EEG-Umlage verwendet und so den Bürgern zurückgegeben werden. Die Länder sollen demnach für den Zeitraum von 2021 bis 2024 insgesamt 1,5 Milliarden Euro als Ausgleich erhalten. Damit sei eine faire Einnahmenverteilung zwischen Bund und Ländern erreicht, hieß es.

Einigung ist ein "wichtiger Zwischenschritt"

Die Grünen haben den Bund-Länder-Kompromiss zum Klimapaket als "wichtigen Zwischenschritt" bezeichnet. Die Einigung der Arbeitsgruppe des Vermittlungsausschusses sei auch ein Erfolg der Verhandlungsführung, Geschlossenheit und Hartnäckigkeit seiner Partei, sagte Grünen-Chef Robert Habeck. Die Erhöhung des CO2-Preises sei ausdrücklich gegen die Große Koalition durchgesetzt worden.