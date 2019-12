Nach Özils Kritik: China überträgt Fußballspiel nicht

Eine politische Äußerung des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil hat in China zu einer Änderung des Fernsehprogramms geführt. Das Spiel von Özils FC Arsenal gegen Manchester City wird am Sonntag nicht übertragen. Damit reagiert das chinesische Staatsfernsehen auf Özils Kritik an der Unterdrückung der muslimischen Volksgruppe der Uiguren. Im Internet hatte der Fußballer in türkischer Sprache ein, so wörtlich, "Schweigen der muslimischen Brüder" bemängelt. China soll Hunderttausende Uiguren in Lagern festhalten.