Özdemir will Fraktionschef im Bundestag werden

Der ehemalige Partei-Vorsitzende Cem Özdemir will Fraktionschef der Grünen im Bundestag werden. Er tritt gemeinsam mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an. Das meldet die Nachrichtenagentur dpa. Die Bundestagsabgeordneten der Grünen wählen in zwei Wochen ihre Führung neu. Bisher haben die Abgeordneten Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter die beiden Posten inne. Beide wollen wieder antreten. Die Grünen setzen in der Bundestagsfraktion - wie in der Partei - auf eine Doppelspitze. Mindestens eine der beiden Positionen muss eine Frau übernehmen.