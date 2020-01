Grüne in Österreich stimmen für Koalition mit ÖVP

In Österreich ist der Weg frei für die erste schwarz-grüne Bundesregierung des Landes. Ein Kongress der Grünen votierte am frühen Abend in Wien für ein Bündnis mit der konservativen ÖVP. Rund 93 Prozent der Delegierten stimmten dem ausgehandelten Koalitionsvertrag zu. Grünen-Chef Werner Kogler sagte in einer Rede, seine Partei sei gewählt worden, um Verantwortung zu übernehmen. Das werde jetzt umgesetzt. Die Zustimmung zur Regierungsvereinbarung galt als sicher. Dennoch gab es auch Kritik: Einige Delegierte warnten vor einem Verlust an Glaubwürdigkeit. Die neue Regierung soll am kommenden Dienstag ihre Amtsgeschäfte übernehmen.