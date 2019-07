Österreich will als erstes EU-Land Glyphosat verbieten

per Mail teilen

Österreich will als erstes EU-Land den Unkrautvernichter Glyphosat vollständig verbieten. Die FPÖ hat angekündigt, einen entsprechenden Antrag der Sozialdemokraten zu unterstützen. Damit hätte ein Verbot die nötige Mehrheit im österreichischen Nationalrat. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagte, es gebe immer mehr wissenschaftliche Beweise für eine krebserregende Wirkung des Pflanzengifts. Ein generelles Glyphosat-Verbot könnte allerdings Europarecht widersprechen. Denn in der EU ist der Einsatz des Mittels noch bis Ende 2022 zugelassen. Wirkstoffe, die EU-weit erlaubt sind, können nur in Ausnahmefällen komplett aus dem Verkehr gezogen werden.