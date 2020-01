Österreich droht Scholz-Pläne für Aktiensteuer zu kippen

Die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Steuer auf Börsengeschäfte stehen auf der Kippe. Scholz‘ Vorschlag sei so nicht akzeptabel, sagte Österreichs Finanzminister Gernot Blümel. Ursprünglich sollten Spekulanten mit der Steuer für riskante Börsengeschäfte bestraft werden. Jetzt richte sie sich gegen Anleger, die Aktien kauften, um für das Alter vorzusorgen, so Blümel. Auch Belgien hat Vorbehalte gegen die geplante Steuer auf Börsengeschäfte, die in mehreren EU-Ländern eingeführt werden soll. Das Bundesfinanzministerium rechnet mit rund 1,5 Milliarden Euro an Einnahmen aus der Steuer.