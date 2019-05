Österreich: Übergangsminister und -ministerinnen vereidigt

Für die neue Übergangsregierung in Österreich werden die Nachfolger der zurückgetretenen Minister der rechten FPÖ vereidigt. Ein ehemaliger Verfassungsrichter soll das Innenministerium in Wien und ein Offizier das Verteidigungsministerium leiten. Das Infrastrukturministerium geht an die bisherige Chefin der Flugsicherung in Österreich und das Sozialressort an einen früheren Abteilungsleiter des Ministeriums. Die Übergangsregierung soll bis zur Neuwahl im Herbst im Amt bleiben, wenn ihr nicht vorher das Misstrauen ausgesprochen wird. Die Koalition in Österreich war nach der Veröffentlichung eines Videos zerbrochen. Darin verspricht der ehemalige Chef der FPÖ, Heinz-Christian Strache, einer vermeintlichen russischen Millionärin Staatsaufträge als Gegenleistung für Hilfen im österreichischen Wahlkampf. Das Gespräch wurde heimlich gefilmt.