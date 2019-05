Österreich: Kurz muss sich Misstrauensvotum stellen

In Österreich muss sich der konservative Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittag einer Misstrauensabstimmung im Parlament stellen. Sowohl die oppositionellen Sozialdemokraten als auch die Partei "Liste Jetzt" wollen einen entsprechenden Antrag vorlegen. Auslöser für die Regierungskrise ist ein 2017 heimlich in Ibiza aufgenommenes Video. Darin stellt der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache einer vermeintlichen russischen Millionärin Staatsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfen in Aussicht. Nach der Veröffentlichung des Videos ist die Koalition in Österreich zwischen den Konservativen von Kanzler Kurz und der rechten FPÖ auseinandergebrochen.