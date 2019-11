Die österreichischen Grünen wollen mit der konservativen ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz über eine Koalition verhandeln. Das hat Parteichef Werner Kogler nach einer Sitzung des Bundesvorstands gesagt. Demnach sprach sich der erweiterte Bundesvorstand einstimmig für diesen Weg aus. ÖVP-Chef Kurz will spätestens am Montag mitteilen, mit welcher Partei er Koalitionsverhandlungen aufnehmen will. Eine Regierungsbeteiligung der Grünen wäre auf Bundesebene in der Alpenrepublik eine Premiere.