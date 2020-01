Österreich: Grüne entscheiden über Koalition mit ÖVP

Die österreichischen Grünen entscheiden heute, ob sie mit der konservativen Volkspartei eine Regierung bilden wollen. Mehr als 270 Delegierte kommen dazu in Salzburg zum Bundeskongress zusammen. Der Vorstand der Partei hatte ihnen am Abend empfohlen, den Koalitionsvertrag anzunehmen. Parteichef Werner Kogler erwartet, dass es eine Mehrheit geben wird. Dann könnte die neue Regierung am Dienstag vereidigt werden. Es wäre das erste Mal, dass die Grünen in Österreich an einer Regierung auf Bundesebene beteiligt sind.