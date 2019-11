Nach dem Schnee-Chaos in Teilen Österreichs ist in Kärnten ein Mann durch einen Erdrutsch ums Leben gekommen. Am Feldberg löste der Schnee ein Verkehrschaos aus und auch in Eifel und Hunsrück muss mit Kälte und Glätte gerechnet werden.

Schnee-Chaos in Österreich: Besonders in Tirol und Kärnten ist die Lage dramatisch. Viele Menschen sind ohne Strom, manche Dörfer nicht zugänglich. Erdrutsche haben Straßen unpassierbar gemacht, Häuser mit sich gerissen. Ein Mann starb. Schnee und Glätte auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Liegengebliebene Lastkraftwagen haben am Feldberg für erhebliche Behinderungen im Verkehr gesorgt. Im Schwarzwald herrscht Sperrstufe, es besteht Schneeketten-Pflicht für Lastwagen. Auf dem Feldberg sorgte der Schnee am Montag für ein Verkehrschaos. dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Seeger/dpa Auch im Hunsrück und in der Eifel hat es in der Nacht zu Montag geschneit. In den höheren Lagen im Südwesten sollten sich die Menschen auf winterliche Wetter- und Straßenverhältnisse einstellen.