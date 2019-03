Ölteppich vor der französischen Atlantikküste

An der französischen Westküste droht offenbar eine Ölkatastrophe. Grund ist der Untergang eines italienischen Frachtschiffs am Dienstag. An der Unglücksstelle im Golf von Biskaya haben französische Behörden nach eigenen Angaben einen Ölteppich entdeckt, er soll rund zwölf Kilometer lang und einen Kilometer breit sein. Nun soll ein Spezialschiff für Umweltverschmutzungen dorthin unterwegs sein. Der gesunkene Frachter hatte offenbar mehr als 2.000 Tonnen Öl sowie 45 Container mit Gefahrgut an Bord.