Ölpreis steigt nach Zwischenfällen mit Tankschiffen

Nach zwei Zwischenfällen mit Tankschiffen im Golf von Oman sind die Ölpreise stark gestiegen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent kletterte am Mittag um mehr als zwei auf 62 US-Dollar. Zuvor war der Öltanker einer norwegischen Reederei in Brand geraten. Die Seefahrtbehörde des Landes teilte mit, das Schiff sei angegriffen worden. Auch der Methanol-Tanker einer deutschen Reederei wurde im Golf von Oman beschädigt. Die Seeleute sind nach Angaben des Unternehmens in Sicherheit gebracht worden. Die Hintergründe der Zwischenfälle sind unklar.