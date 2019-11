per Mail teilen

Trotz des geplanten Stellenabbaus in der Autoindustrie rechnen Wirtschaftswissenschaftler nicht mit einer Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Ein massiver Anstieg der Arbeitslosigkeit sei derzeit nicht zu erwarten, weil unter anderem im Dienstleistungssektor neue Jobs entstünden. Das hat der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, der Funke Mediengruppe gesagt. Es sei allerdings damit zu rechnen, dass der Stellenabbau in der Autobranche noch nicht beendet sei.