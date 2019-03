Öffentlicher Diennst: Entscheidende Phase bei Tarifverhandlungen

Die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst der Länder gehen am Vormittag in Potsdam in die entscheindende Phase. Gestern war das von den Arbeitgebern in Aussicht gestellte Angebot ausgeblieben, teilten die Gewerkschaften mit. Verdi und der Beamtenbund fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Länder lehnen das als zu teuer ab. Beobachter erwarten, dass sich heute entscheidet, ob es zu einer Einigung kommt. Die Gewerkschaften hatten ihre Forderungen bereits mit Warnstreiks über Tage hinweg bekräftigt.