ÖVP und Grüne wollen Regierungsprogramm vorstellen

In Österreich wollen die konservative ÖVP und die Grünen am Nachmittag ihr gemeinsames Regierungsprogramm vorstellen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz soll bei Österreichs erstem schwarz-grünen Bündnis auf Bundesebene wieder Bundeskanzler werden. Er lobte das Ergebnis der rund dreimonatigen Koalitionsverhandlungen am Abend als "exzellent": Es vereine "das Beste aus beiden Welten". Ein Sonderparteitag der Grünen entscheidet am Samstag über eine Regierungsbeteiligung - es gilt als sicher, dass die Delegierten zustimmen. An die Grünen sollen vier Ministerien gehen, darunter ein "Superministerium" für Umwelt, Verkehr, Energie und Technologie. Kurz vertritt beim Thema Einwanderung eine harte Linie und plant Steuersenkungen.