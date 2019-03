per Mail teilen

Österreichs Langlauf-Koordinator Trond Nystad will sein Amt wegen der Doping-Vorfälle bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld aufgeben. Der Norweger sagte der Deutschen Presse-Agentur, er fühle sich betrogen. Bei Doping-Razzien in Tirol waren vorgestern fünf Langläufer festgenommen worden, zwei davon aus Österreich. Beide sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil sie umfassend ausgesagt und Eigenblutdoping gestanden haben. Der Ski-Weltverband FIS hat alle fünf Sportler vorläufig gesperrt.