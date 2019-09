“Ocean Viking“ sucht Hafen für Gerettete

per Mail teilen

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sucht für die 218 aus dem Mittelmeer geretteten Migranten einen sicheren Hafen. Die Besatzung hat Italien um einen Hafenzugang gebeten, schrieb die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" auf Twitter. Bisher habe es allerdings noch keine Erlaubnis gegeben. "Ärzte ohne Grenzen" betreibt das Rettungsschiff "Ocean Viking" gemeinsam mit der Organisation "SOS Méditerranée". Bisher haben sie nur die Möglichkeit die Geretteten in die nordlibysche Stadt Al-Khums zu bringen. Die Hilfsorganisationen lehnen das ab. Sie sehen Libyen als nicht sicher genug an, da die Migranten in den Lagern dort unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt seien.