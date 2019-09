"Ocean Viking" nimmt weitere Flüchtlinge an Bord

Im Mittelmeer hat das Rettungsschiff "Ocean Viking" vor der libyschen Küste weitere 73 Bootsflüchtlinge aufgenommen. Die mehr als 180 Geretteten an Bord müssten schnell in einem sicheren Hafen an Land gehen dürfen, forderte die Organisation "SOS Méditerranée" auf Twitter. Am Wochenende hatte die italienische Regierung der "Ocean Viking" erlaubt, mehr als 80 gerettete Migranten zur Insel Lampedusa zu bringen. Die Hilfsorganisationen werteten das als Zeichen, das die neue Mitte-Links-Regierung eine andere Flüchtlingspolitik vertreten als ihre Vorgänger.