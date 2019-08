per Mail teilen

Nach Italien hat nun auch Malta einem Seenotrettungsschiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer verboten. Die "Ocean Viking", die unter anderem für Ärzte ohne Grenzen fährt, konnte nicht wie geplant in Malta tanken. Sie fährt jetzt Richtung libysche Küste, wo sie voraussichtlich am Nachmittag ankommen wird. Gründe für das Anlegeverbot haben die maltesischen Behörden offenbar nicht genannt.