Ocean Viking: Migranten dürfen von Bord

Italien lässt mehr als 180 Migranten vom Rettungsschiff "Ocean Viking" auf Sizilien an Land. Das hat die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mitgeteilt. Die Menschen waren am Mittwoch vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet worden. Heute beraten die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta darüber, wie aus dem Mittelmeer gerettete Migranten auf die EU-Staaten verteilt werden sollen. Bisher sitzen sie teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe fest, weil die Regierungen in Rom und Valletta den Hilfsorganisationen verbieten in ihre Häfen einzufahren.