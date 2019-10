per Mail teilen

Italien lässt 176 Flüchtlinge vom Seenotrettungsschiff "Ocean Viking" an Land. Nach Angaben der Hilfsorganisation SOS Méditerranée darf das Schiff den Hafen von Tarent in Süditalien ansteuern. Die Flüchtlinge waren bei zwei Einsätzen am Wochenende vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet worden. Die "Ocean Viking" wird gemeinsam von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen betrieben.