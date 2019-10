Oberstes Gericht bestätigt Morales' Wahlsieg in Bolivien

In Bolivien hat das oberste Wahlgericht den Wahlsieg von Präsident Evo Morales bestätigt. Demnach kam Morales bei der Wahl am vergangenen Sonntag auf rund 47 Prozent, sein Herausforderer Carlos Mesa auf knapp über 36 Prozent. Weil Morales damit mehr als zehn Prozentpunkte Vorsprung hat, muss er nicht in die Stichwahl. Mesa wirft der Regierung Wahlbetrug vor und will das Ergebnis nicht anerkennen. Auch international wird das Ergebnis angezweifelt. Deutschland, die EU, die USA und zahlreiche südamerikanische Staaten riefen die Regierung in La Paz auf, eine zweite Wahlrunde zu ermöglichen.