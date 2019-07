OPEC bremst weiter Ölförderung

per Mail teilen

Die Organisation erdölexportierender Länder, OPEC, will offenbar weiter weniger Öl fördern. Die 14 Mitglieds-Staaten hätten sich in Wien auf eine Verlängerung der Förderlimits um neun Monate geeinigt, teilte der venezolanische Ölminister mit. Die OPEC will heute die kooperierenden Staaten davon überzeugen, dieser Strategie zu folgen. Saudi-Arabien und Russland haben sich bereits beim G20-Gipfel dafür ausgesprochen. Die Verbraucher müssen sich auf steigende Preise bei Heizöl und Benzin einstellen.