Nur wenn Erzieher mehr Geld verdienen, kann der Personalmangel in den Kitas überwunden werden. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Ein ganzes Bündel an Maßnahmen sei notwendig, um Kitas personell besser auszustatten, heißt es. Außerdem müssten mehr Männer in dem Beruf arbeiten.