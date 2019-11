OECD: Rentenlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland am größten

Der Rentenunterschied zwischen Männern und Frauen ist einer Studie zufolge in keinem europäischen Industrieland so groß wie in Deutschland. Das hat die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa mitgeteilt. Demnach beziehen Frauen in der Bundesrepublik im Durchschnitt 46 Prozent weniger Rente als Männer. Der Schnitt bei den anderen OECD-Ländern liege bei 25 Prozent. Die Spitzenposition in der Studie hält Estland, wo der Unterschied bei zwei Prozent liegt. Die Experten nennen als einen Grund die großen Lohnunterschiede.