Auch in Österreich gilt jetzt ein absolutes Rauchverbot in Restaurants und Cafés. Kurz bevor das entsprechende Gesetz in Kraft trat, haben sich in zahlreichen Kneipen Raucher zu Abschiedspartys versammelt. Zum Teil wurden dort Zigaretten kostenlos verteilt. Wer das Rauchverbot in Österreich künftig missachtet, muss mit hohen Geldstrafen rechnen - im Wiederholungsfall mit bis zu 1.000 Euro. Wenn Gastwirte wiederholt das Rauchen in ihren Räumen dulden, drohen ihnen sogar Strafen bis 10.000 Euro.