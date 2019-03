Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Nürnberg sind vergangene Nacht fünf Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei sind darunter auch mehrere Kinder. In dem Haus hielten sich demnach insgesamt neun Menschen auf. Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen und inzwischen gelöscht. Die Brandursache ist unklar.