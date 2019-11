Novartis übernimmt Medicines

Der Baseler Pharmakonzern Novartis will den US-amerikanischen Arzneimittelhersteller Medicines übernehmen. Die Firma habe dem

Angebot in Höhe von umgerechnet fast neun Milliarden Euro zugestimmt, teilte Novartis mit. Novartis hofft, mit der Übernahme das lukrative

Geschäft mit Medikamenten gegen Herzkrankheiten zu stärken. Studien hätten gezeigt, dass ein von Medicines entwickelter Cholesterinsenker den schlechten Bestandteil der Blutfette dauerhaft senke. Das Medikament soll in den USA noch in diesem und in Europa im kommenden Jahr zugelassen werden.