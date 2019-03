Nach dem Wirbelsturm ist wegen der Überschwemmungen der Notstand in Mosambik ausgerufen worden. Die Diakonie Katastrophenhilfe stellt sich auf einen langen Hilfseinsatz ein.

Die Sprecherin der Diakonie Katastrophenhilfe, Anne Dreyer, sagte dem SWR: "In der Stadt Beira geht man davon aus, dass nahezu 90 Prozent der Häuser zerstört oder beschädigt sind. Man werde in Mosambik, aber auch in den anderen Ländern in den kommenden Wochen und Monaten helfen müssen.

Spenden für Wirbelsturm-Opfer Stichwort ARD / Wirbelsturm Idai Spendenkonto DE53 200 400 600 200 400 600 www.spendenkonto-nothilfe.de

Die größte Herausforderung sei die Logistik, so Dreyer. Es fehle an Trinkwasser, Trinkwasseraufbereitungstabletten und Nahrungsmitteln. Die Kommunikation im Land sei offenbar auch geschwächt, immer wieder falle das Internet und das Telefonnetz aus.

Die Regierung in Mosambik hat den Notstand ausgerufen. Ganze Landstriche stehen unter Wasser. Ende der Woche soll neuer Regen kommen.

Dauer 00:48 min Zyklon "Idai" Nach den Überschwemmungen in Mosambik ist dort der Notstand ausgerufen worden. Helfer stellen sich auf einen langen Einsatz ein.

Drei Tage lang Staatstrauer

Durch den Tropensturm "Idai" sind allein in Mosambik mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Manche Schätzungen gehen schon von 1.000 Toten aus. Hunderttausende sind obdachlos.

Drei Tage lang gelte außerdem eine Staatstrauer, um der Opfer des Wirbelsturms zu gedenken, sagte Mosambiks Präsident Filipe Nyusi. Davor hatte er sich in der immer noch von der Außenwelt abgeschnittenen Hafenstadt Beira mit seinem Kabinett beraten.

Hunderdtausende obdachlos

Die rund 500.000 Einwohner von Beira haben auch eine Woche nach dem Zyklon immer noch keinen Strom, weite Teile der Stadt und des Umlandes stehen unter Wasser. Ein UN-Sprecher sagte am Dienstag, zwei große Flüsse hätten wegen der Fluten "kilometerlange Binnenmeere" gebildet. Das Rote Kreuz schätzt, dass etwa 400.000 Menschen zeitweise obdachlos sein könnten.