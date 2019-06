Zwei Monate nach dem Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame soll dort am kommenden Wochenende erstmals wieder eine Messe gefeiert werden. Anlass sei das jährliche Fest der Altarweihe, teilte der Rektor der Kirche mit. Am 15. April hatte ein Großbrand Teile der weltbekannten Kirche zerstört. Die Messe soll in einer kleinen, weitgehend unbeschädigten Seitenkapelle gefeiert werden.