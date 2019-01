Für Skifahrer, die Angst haben von einer Lawine verschüttet zu werden, gibt es diverse Notfall-Sets. Doch auch Lawinen-Airbags geben keine Überlebensgarantie.

Technische Hilfsmittel für Skifahrer gibt es einige: Das bekannteste ist wohl der Lawinen-Airbag. Wenn eine Lawine kommt, zieht der Skifahrer an einem Griff und aktiviert so den Ballon. Der füllt sich innerhalb von zwei bis drei Sekunden mit 150 Litern Luft und soll so den Skifahrer an der Oberfläche der Lawine halten.

Möglich ist das durch den sogenannten "Sortierungseffekt": Große Partikel, wie in diesem Fall Skifahrer und Ballon, bleiben tendenziell in einer Lawine oben. Das kann die Rettung eines Verschütteten also erleichtern - eine Garantie gerettet zu werden, ist der Airbag aber nicht.

Lawinen-Airbags sollen verhindern, dass ihr Träger von den Schneemassen verschüttet wird. picture-alliance / Reportdienste Autor: Barbara Gindl

Ortungshilfen und Such-Sonden

Ebenso wenig garantieren das die Ortungshilfen: Kleidungsreflektoren reflektieren Mikrowellen, die von den Peilgeräten der Rettungsdienste ausgesendet werden. Außerdem gibt es spezielle Suchgeräte, die vor allem Ski-Gruppen verwenden. Sie senden und orten gegenseitig elektromagnetische Strahlen. Sollte man also verschüttet werden, können die anderen der Gruppe das Signal des Verschütteten empfangen.

Wichtig ist dabei aber: Vor dem Start sollten alle ihr Gerät auf "Senden" gestellt haben und sicher am Körper befestigen. Zur genauen Ortung gibt es dann die Sonden – das sind zwei bis vier Meter lange Stäbe. Sobald ein Helfer auf einen Verschütteten gestoßen ist, lässt der die Sonde im Schnee stecken. So kann man sich beim Graben besser orientieren.

Lawine presst den Schnee hart wie Beton

Schließlich gibt es noch die Lawinen-Schaufel. Mit ihr kann ein georteter Verschütteter besser freigelegt werden. Der Schnee um ihn herum ist durch die Kraft der Lawine so zusammengepresst, dass er hart wie Beton geworden ist. Die Schaufel, meist aus Kunststoff, hat keine scharfen Kanten und kann so den Verschütteten bei der Rettungsaktion nicht so leicht verletzen.

All diese Hilfsmittel sind also eine Hilfe für Retter. Es geht immer darum, Verschüttete schnell auszugraben. Vor der Gefahr tatsächlich von einer Lawine eingeschlossen zu werden, schützen sie nicht.