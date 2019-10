per Mail teilen

Um sich vor Terroristen zu schützen hat Norwegen seine Grenzkontrollen erneut verlängert - und zwar um sechs Monate. Das hat das Justizministerium in Oslo mitgeteilt. Norwegen ist zwar kein EU-Mitglied, gehört aber zum Schengen Raum, in dem es an den Grenzen eigentlich keine Personenkontrollen gibt. Einige der Mitgliedsländer nutzen seit 2015 aber eine Ausnahmeregelung.