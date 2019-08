Norwegen erhöht Sicherheitsvorkehrungen

Nach dem Angriff auf eine Moschee nahe der Hauptstadt Oslo hat Norwegen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. In Oslo wurden alle Polizeikräfte bewaffnet. Die Polizei hat den Angriff mittlerweile als versuchten Terrorakt eingestuft. Der Täter vertrete rechtsextreme Ansichten, hätten Ermittlungen ergeben, sagte ein Sprecher. Unter anderem habe er sich positiv über Vidkun Quisling geäußert. Der Politiker war während des Zweiten Weltkriegs Parteiführer der Faschisten in Norwegen. Der Täter ist gestern mit Schusswaffen in die Moschee eingedrungen. Er wurde dort von Gläubigen überwältigt - einer ist leicht verletzt worden. Zudem soll in der Wohnung des Mannes eine tote junge Frau gefunden worden sein.